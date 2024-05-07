Глава СК потребовал доклад о ДТП в Новосибирске, где пострадала девочка на самокате

Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об аварии в Новосибирске, где пострадала девочка на самокате.

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, запросил доклад о ДТП, в результате которого пострадала 4-летняя девочка в Новосибирске.

Напомним, что 6 мая около 8:30 водитель 1980 года на «Мерседес» двигался во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Он наехал на маленькую девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки», — гласит текст сообщения.

Ранее сообщалось,, что прокуратура Новосибирска проконтролирует проверку ДТП с ребенком на самокате