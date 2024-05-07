Под Новосибирском уволенный из-за встречи с прокурором водитель мусоровоза судится с приставами

Новый поворот у истории, которую Сиб.фм рассказывал в начале этого года: водитель мусоровоза из села Довольное Новосибирской области Юрий Заика пытался попасть к прокурору Новосибирской области Александру Бучману, и после этого его уволили. После огласки мужчину должны были восстановить на работе, но этого не произошло, и теперь он судится с приставами.

В феврале 2024 года Юрий Заика обратился в редакцию Сиб.фм. Водитель мусоровоза рассказал, что решил пожаловаться на приставов прокурору Новосибирской области Александру Бучману из-за двойных списаний алиментов.

Когда работодатель узнал, что житель села Довольное собирается к главному прокурору, руководитель ООО «Сервис-ЭКО» предложил водителю мусоровоза уволиться по-хорошему, хотя у Заики вопрос был, который не касался его работы.

«С конца 2022 года пристав начала высчитывать алименты ещё и с карты. Сначала мне насчитали долг 600 тысяч рублей. Потом было досудебное урегулирование, стало 295 тысяч рублей. А деньги у меня списывались и при перечислении зарплаты, и ещё с карточки», — рассказывал Сиб.фм Юрий Заика.

Водитель мусоровоза хотел просто обратиться со своим вопросом на личном приёме прокурора Новосибирской области. Под давлением работодателя Юрий Заика отказался от похода в прокуратуру, но всё равно был уволен.

«На меня давили психически, морально: "зачем ты туда идёшь, зачем вытаскивать сор из избы?" Я поверил главе района и пошёл на уступки, не пошёл на встречу с прокурором, — продолжает Юрий.

– Мне обещали решить вопрос. Прокурор уехал. 30 апреля зарплата – у меня опять высчитывают. Я считаю, что это вина работодателя: должны были поставить отметку, что деньги уже высчитаны. Потом мне начинают ставить «прогулы», хотя я работал».

Всё это закончилось тем, что летом 2023 года от Юрия Заики всё равно избавились: машину, на которой он работал, отозвали в село Краснозёрское.

В итоге нашему герою пришлось восстанавливаться через суд. После публикации Сиб.фм это помогли прокуроры. Впрочем, ещё несколько месяцев Юрий Заика просто ходил и отмечался, но машину для работы ему не давали.

Опять приставы

Прокуроры после огласки взяли ситуацию на контроль. По суду Юрию Заику должны были восстановить на работе, но этого он не смог добиться и спустя год. Теперь уволенному водителю мусоровоза пришлось судиться с приставами.

«Я направил решение суда Краснозёрским судебным приставам, которые через два месяца дали ответ, нарушив статью ПФЗ-59, отказали в исполнении. После чего я подал в Краснозёрский районный суд на приставов, — рассказывает Сиб.фм о последних событиях Юрий Заика. — По непонятным мне причинам суд затянулся на три заседания. При этом судебные приставы попросили, чтобы их защищал адвокат «Сервис-ЭКО».

В итоге суд не нашёл никаких нарушений в действиях приставов, которые не устроили Юрию Заику назад на работу. Сейчас мужчина написал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

«При всех событиях, которые происходят в отношении меня, думаю, кто-то заинтересован в несоблюдении моих трудовых прав»,

- резюмировал Юрий Заика.

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