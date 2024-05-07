В Новосибирске продолжают активную уборку города

Власти города продолжают работы по восстановлению порядка в Новосибирске после зимы.

На улицах активно действует специализированная техника и мобильные бригады. Жители также активно участвуют в уборке своих дворов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что усилия по уборке города поддерживаются проведением городского весеннего субботника.

Всего за период проведения собрано более 46 тысяч кубометров мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что крупный затор произошел на Димитровском мосту в Новосибирске.