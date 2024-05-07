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общество

В параде Победы в Новосибирске впервые пройдет женский расчет МЧС

Фото: скриншот из видео

В 2024 году в параде Дня Победы в Новосибирске впервые примет участие женский расчёт ГУ МЧС по региону.

К своему первому участию в параде девушки готовились почти полгода. Сейчас идут последние репетиции. Мужской парадный расчёт из 90 спасателей в этом году примет участие в параде в десятый раз.

Мужчины готовились к торжественному шествию в течение двух месяцев.

Парадные расчёты возглавят заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области по антикризисному управлению полковник Константин Банников и заместитель начальника управления информационных технологий и связи подполковник внутренней службы Людмила Гросюкова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском уволенный из-за встречи с прокурором водитель мусоровоза судится с приставами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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