В параде Победы в Новосибирске впервые пройдет женский расчет МЧС

В 2024 году в параде Дня Победы в Новосибирске впервые примет участие женский расчёт ГУ МЧС по региону.

К своему первому участию в параде девушки готовились почти полгода. Сейчас идут последние репетиции. Мужской парадный расчёт из 90 спасателей в этом году примет участие в параде в десятый раз.

Мужчины готовились к торжественному шествию в течение двух месяцев.

Парадные расчёты возглавят заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области по антикризисному управлению полковник Константин Банников и заместитель начальника управления информационных технологий и связи подполковник внутренней службы Людмила Гросюкова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском уволенный из-за встречи с прокурором водитель мусоровоза судится с приставами.