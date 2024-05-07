В Новосибирске началось рассмотрение дела о смерти подростка в детдоме

Дежурные детского дома обвиняются в превышении должностных полномочий и оставлению без помощи.
Две сотрудницы «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина» оказались на скамье подсудимых после гибели подростка в их учреждении.
По данным следствия, работницы не вызвали скорую помощь, несмотря на тяжелые травмы у одного из воспитанников. Обвиняемые также приказали не сообщать о произошедшем в полицию.
Судебное заседание по этому делу назначено на 16 мая 2024 года.
Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском наказали следователя за исправления в медкарте умершей девочки.