В Новосибирске началось рассмотрение дела о смерти подростка в детдоме

Дежурные детского дома обвиняются в превышении должностных полномочий и оставлению без помощи.

Две сотрудницы «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина» оказались на скамье подсудимых после гибели подростка в их учреждении.

По данным следствия, работницы не вызвали скорую помощь, несмотря на тяжелые травмы у одного из воспитанников. Обвиняемые также приказали не сообщать о произошедшем в полицию.

Судебное заседание по этому делу назначено на 16 мая 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском наказали следователя за исправления в медкарте умершей девочки.