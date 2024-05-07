«Начальник уволен»: под Новосибирском наказали следователя за исправления в медкарте умершей девочки

В Новосибирской области наказали следователя по делу о причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке: глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дважды брал этот вопрос на контроль, в итоге в медицинской карте умершей школьницы нашли исправления. Сейчас уголовное дело передали в отдел по особо важным делам в Новосибирске.

Дело Ангелины Вахненко не раз доходило до внимания руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 2 мая 2022-го 12-летней дочки Веры Зебницкой-Шишовой не стало: ребёнку поставили прививку, а потом она умерла.

«Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали до 38. Она стала слабая, вялая. Дочь пошла в школу, а в обед нам позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже, — рассказывала мать девочки Вера Зебницкая-Шишова.

– Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А на 12 день она умерла».

После этого для многодетной матери Веры Зебницкой-Шишовой начался год хождений по мукам. Только к лету 2023 года женщина добилась возбуждения уголовного дела. Осенью того же года следователи пришли к выводу, что смерть школьницы не была связана с действиями медперсонала.

Вера Зебницкая-Шишова не сдаётся и вновь продолжает писать жалобы в различные ведомства. В итоге в декабре 2023 года расследование возобновляется, и его берёт на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Корректор и новый диагноз

Интерес Александра Ивановича к этому делу усиливается после того, как в медицинской карте Ангелины Вахненко были замечены признаки исправлений: серозный менингит был переписан на гнойный. В этом году вновь была назначена новая экспертиза.

«Там был написан серозный менингит, а потом корректором замазали и написали – «острый, гнойный», — рассказывала Сиб.фм мать. – Также пришёл ответ от губернатора Травникова. Там сказано, что главврач Купинской ЦРБ вынес дисциплинарное наказание педиатрам, то есть наказал их финансово».

А в конце апреля Вера Зебницкая-Шишова получила новый ответ и из СУ СКР по Новосибирской области, из которого узнала, что расследованием обстоятельств гибели её дочери занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области. А вот следователя Карасукского отдела наказали.

«Сообщаю, что по результатам служебной проверки за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенных в ходе расследования уголовного дела к материальной ответственности, привлечён следователь Карасукского межрайонного следственного отдела, при этом руководитель отдела уволен из следственного управления»,

- говорится в ответе матери заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Евгения Дубянского.

По данному делу будет проведена дополнительная экспертиза, но это вновь не устроило многодетную мать – она будет требовать отвода для состава комиссии.

«Я не согласна с назначением дополнительной экспертизы в Сибирский филиал ФГКУ СЭЦ СК РФ, тем более с участием того же состава экспертов, которые выполняли исследование №113-19-18/465-2023 от 05.05.2023 года, поскольку при проведении исследования были грубо нарушены нормы процессуального права, в связи с чем выводы данного экспертного исследования не подлежат признанию допустимым доказательством, — написала в жалобе Вера Зебницкая-Шишова.

– Более того, в соответствии со статьёй 70 УПК РФ отвод эксперту может быть заявлен, если обнаружится его некомпетентность. Я заявляю отвод экспертной комиссии».

Иными словами, мать Ангелины требует, чтобы новая экспертиза проводилась в другом регионе России. Об этом Зебницкая-Шишова написала в официальном письме в СКР следователю Стрельниковой, но документ не дошёл до адресата и вернулся обратно.