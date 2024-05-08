Дворец пионеров снесли в Новосибирске

В Новосибирске завершается снос Дворца пионеров. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Демонтаж центральной части здания, являвшейся исторической, завершен полностью.

Здание никогда не рассматривалось в качестве памятника. Однако для старшего поколения его утрата имеет особое значение.

Дворец пионеров остается значимым примером нереализованного масштабного проекта в истории Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что кассационный суд оправдал блогера из Новосибирска, которого обвиняли в убийстве подписчика.