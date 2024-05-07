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общество

В Новосибирске военнослужащему вынесли приговор за оставление воинской части

Фото: freepik.com

Военнослужащий Владимир Высоцкий был приговорен к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части.

По данным Новосибирского гарнизонного военного суда, он убыл по месту своего жительства после того, как покинул военную службу в декабре 2022 года. Высоцкий скрывался от военных комиссаров около года, подрабатывая неофициально.

Однако в ноябре 2023 года он добровольно явился в военный комиссариат.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бойцы новосибирской «Веги» уничтожили немецкий танк в ходе СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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