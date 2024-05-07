Более тысячи детских лагерей будут работать летом в Новосибирской области

Летом 2024 года в Новосибирской области откроются более 1000 летних лагерей для детей.

Они смогут принять около 122 тысяч детей, которые будут отдыхать и укреплять свое здоровье. Организации, проводящие лагерный сезон, проверят на соответствие всем необходимым нормам к началу сезона.

По информации из правительства Новосибирской области, к новому сезону на детские лагеря выделено около 1,1 миллиарда рублей. Часть средств направлена на обновление материально-технической базы по решению губернатора Андрея Травникова. Каждый год средства на эти цели увеличиваются.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов ознакомился с подготовкой к новому сезону на примере детского оздоровительного лагеря «Солнечный мыс-2» и сообщил, что старт сезона запланирован на 1 июня.

В регионе будет функционировать 55 загородных оздоровительных лагерей, 9 палаточных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях. Планируется охватить всеми формами летнего отдыха и занятости более 120 тысяч детей, включая трудоустройство подростков и организацию профильных смен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском открыли мемориал ветерану Великой Отечественной войны.