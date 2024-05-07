В Новосибирске в День Победы появится дополнительный общественный транспорт

Автобусы будут развозить граждан в отдаленные районы.

В Новосибирске в День Победы будет организован дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Автобусы будут курсировать до отдаленных районов с остановок «Метро «Речной вокзал», «Метро «Площадь Маркса»,«Магазин «Кристалл», «Метро «Студенческая», «Площадь имени Калинина» и «Вокзал «Новосибирск-Главный».

Дополнительные рейсы запланированы для трамвая №13 и маршрутки №90. В этот день также метрополитен Новосибирска будет работать до часу ночи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжают активную уборку города.