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общество

Губернатор Травников наградил победителей конкурса «Учитель года» в Новосибирске

Фото: правительство Новосибирской области

Глава региона вручил грамоты и поблагодарил учителей и воспитателей за их труд.

Губернатор Андрей Травников и сенатор Владимир Городецкий вручили награды победителям педагогических конкурсов в Новосибирской области.

В ходе церемонии глава региона выразил благодарность учителям и воспитателям за их работу и отметил важную роль педагогов в воспитании будущих поколений.

Победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» стала Татьяна Осинцева, учитель начальных классов лицея №9 Центрального округа Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, какую работу предлагали бывшему мэру Локтю.

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Игорь Кириченко
Журналист

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