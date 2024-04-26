Губернатор Травников наградил победителей конкурса «Учитель года» в Новосибирске

Глава региона вручил грамоты и поблагодарил учителей и воспитателей за их труд.

Губернатор Андрей Травников и сенатор Владимир Городецкий вручили награды победителям педагогических конкурсов в Новосибирской области.

В ходе церемонии глава региона выразил благодарность учителям и воспитателям за их работу и отметил важную роль педагогов в воспитании будущих поколений.

Победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» стала Татьяна Осинцева, учитель начальных классов лицея №9 Центрального округа Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, какую работу предлагали бывшему мэру Локтю.