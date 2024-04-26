Для обеспечения транспортной доступности глава Новосибирска использует пример Москвы

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев собирается перенять опыт Москвы в вопросах организации транспорта.

Как сообщает ТАСС, в частности, речь идет о работе пригородных электричек на территориях, где строительство метро экономически неоправданно. Маршрутная сеть региона является крупнейшей за Уралом. В Новосибирске налажено 163 маршрута, в области — 190.

Кудрявцев сообщил, что шесть лет жил в столице страны, был депутатом Госдумы РФ. Все эти годы он изучал московский опыт по организации движения общественного транспорта.

«Вы в Москве едете из точки А в точку Б, четко понимая за какой временной интервал вы доедете, у вас есть право выбора, можете сесть в автомобиль и сесть в большую пробку, потому что для Москвы это тоже актуальная история, а можете сесть на пригородную электричку и за понятное количество времени доехать до узловой станции, перейти на станцию метрополитена, доехать до нужной точки и там уже на автобусе доехать до конечного пункта», — отметил глава Новосибирска.

По его словам, в Москве хорошо организована работа пригородных электричек. Железнодорожники смогли интегрировать их в сеть метрополитена — в комплексе это эффективно работает.

Ранее мы писали о том, что Кудрявцев заявил о необходимости плана развития метро на 10‑15 лет.