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общество

Новосибирцы узнали традиции и запреты на Лазареву субботу, 27 апреля

Фото: Сиб.фм

Какие существуют традиции и запреты на Лазареву субботу, 27 апреля: рассказали в Новосибирске.

Как сообщает МК в Новосибирске для православных в Лазареву субботу завершается Великий пост. Вспоминается то, как Иисус Христос совершил чудо и воскресил Своего друга Лазаря, и на следующий день наступает Вербное воскресенье.

На Лазареву субботу, 27 апреля, нельзя убираться дома, а также работать в огороде. В этот день запрещено сплетничать, ругаться и обманывать людей, так как все это вернется человеку.

В том числе нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и алкоголь.

Однако в этот день можно и нужно помогать ближнему.

Напомним, что до храмов в пасхальную ночь новосибирцев отвезут троллейбусы

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Валерия Митрохина
Журналист

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