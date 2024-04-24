До храмов в пасхальную ночь новосибирцев отвезут троллейбусы

В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске, как и в других регионах, отметят Пасху — будут дополнительные троллейбусы.

Общественный транспорт будет курсировать с 22:00 до 04:00, доставляя горожан на богослужения и обратно. Маршруты распределены по следующим направлениям:

1. Прямое направление: от остановки "Ул. Учительская" до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74), проходящий через улицы Б. Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Красный проспект, Гоголя, Челюскинцев, Нарымская, Советская и завершающийся у Собора Александра Невского (ул. Советская, 1а) через Октябрьский мост и проспект Карла Маркса.

2. Обратное направление: от остановки "Станиславский ж/м" через улицы Станиславского, Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, улицу Восход, Кирова, Октябрьскую магистраль, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74).

3. Дополнительный маршрут в прямом направлении: от остановки "Ул. Учительская" до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74) через улицы Учительская, Авиастроителей, Трикотажная, проспект Дзержинского, Гоголя и завершающийся у Собора Александра Невского (ул. Советская, 1а) через Красный проспект и улицу Восход.

4. Обратное направление: от остановки "Ул. Ленинградская" через улицы Кирова, Октябрьскую магистраль, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74).

Ранее мы рассказывали, что верба на неделю раньше порадовала новосибирцев цветением.