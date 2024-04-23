Верба на неделю раньше порадовала новосибирцев цветением

В Новосибирске распустилась верба.

«Верба зацветает раньше других деревьев, нежные желто-белые шарики — предвестники весны. Обычно верба расцветает в самом конце апреля. Но в этом году «барашки» появились за неделю до Вербного воскресенья», — цитирует биолога Алексея Яновского Vn.ru.

Верующие христиане считают вербу пасхальным деревом. Согласно народным приметам, если дерево зацвело, то морозов уже не будет.

Ранее мы рассказывали, что в пасхальную ночь — с 4 на 5 мая — в Новосибирске будут курсировать дополнительные троллейбусы. Ознакомиться с маршрутами можно здесь.