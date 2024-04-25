«Вы всё врёте!»: в Новосибирске стали известны подробности нападения на журналиста ТВ

В Новосибирске ещё один журналист стал жертвой нападения во время рабочего процесса. На этот раз под удар попал корреспондент программы «Экстренный вызов» ОТС Вячеслав Горланов. Подробности конфликта продавца и представителя областного телеканала – в материале Сиб.фм.

На каких только хамов нельзя нарваться в новосибирских магазинах. Так, Сиб.фм уже рассказывал историю, как чуть не вывернули руку доценту консерватории, которая пыталась сделать замечание персоналу магазина электрике о луже у входа.

Нападением может закончиться и замечание автохаму, припарковавшемуся посреди тротуарной дорожки. Это корреспондент Сиб.фм испытал на себе лично. Порой отчаянное сопротивление журналистам оказывают и прямо во время съёмок.

В программу «Экстренный вызов» телеканала ОТС ещё в конце февраля обратился Дмитрий Ивлев. На сайте бесплатных объявлений мужчина решил прикупить термос. Правда, не знал мужчина, чем эта история закончится.

Попытка вернуть термос

После заказа на портале Дмитрий отправился за покупкой на склад компании «Всё для дома и семьи», который находится на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчина рассчитался, но времени рассматривать содержимое коробки не было. Уже дома покупатель обнаружил, что термос протекает, и решил оформить возврат. Но не тут-то было: приехавшего на тот же склад Дмитрия выставили со сломанным термосом, а в 2ГИС его гневный отзыв заблокировали.

Мужчина не сдавался и решил дать отпор Жанне Насоновой, сотруднице магазина. На вторую встречу он отправился уже в компании журналиста и оператора телекомпании ОТС.

«7 марта съёмочная группа в составе журналиста Вячеслава Горланова и телеоператора Константина Менина сначала записали интервью с потребителем. Сняли на видео термос. Он, когда наполнен горячей жидкостью, действительно, не держит пробку. Ее вышибает из колбы, что может привести к серьезным ожогам. После в сопровождении Ивлева на его машине съемочная группа выехала на оптовый склад»,

- рассказала начальник криминальной редакции телеканала ОТС Елена Лыкова.

Мы только спросить...

Настоящий экшн начался, когда Дмитрий и двое робких мужчин переступили порог того самого склада. Жанна сразу заявила, что её не нужно снимать, а потом крепко взяла в руки Вячеслава Горланова.

«Выйдете отсюда! Вы зашли на частную территорию», -

кидаются на журналиста и оператора ОТС супруги Насоновы.

Игорь и Жанна буквально выпихивают на улицу съёмочную группу. Робкие попытки Вячеслава всё объяснить так и не увенчались успехом. Перепалка между покупателем Дмитрием и супружеской парой продолжается уже на улице.

«Ты видишь, что он творит! Он оскорбляет!»

- продолжает уже на улице Жанна, стараясь при этом ещё толкнуть журналиста.

Её супруг в это время выносит на улицу термос и ставит его у порога. Цена товара – 1000 рублей.

Когда журналист говорит о нарушении прав потребителей, агрессивная женщина спрашивает: «каких прав?»

Не хватает Бастрыкина?

Журналисты написали заявления в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка трёх ведомств – МВД, Следственный комитет и прокуратура. Сюжет вышел в эфир программы «Экстренный вызов» на ОТС ещё 13 марта. Жанне и её супругу Игорю Насонову слава явно не понравилась. Сейчас женщина и сама пишет жалобы в различные инстанции.

Корреспондент Сиб.фм связался с супругами, чтобы получить комментарий. Сначала трубку взял Игорь Насонов и попросил перезвонить через 5-10 минут. Второй раз трубку взяла его жена.

– Здравствуйте, Жанна? – начинаю разговор.

– Жанна Владимировна! – отвечает строгая женщина.

– Жанна Владимировна! Готовлю материал по поводу ситуации с журналистами ОТС...

– А почему я вам должна по телефону что-то комментировать? Тем более, насколько я знаю, Сиб.фм – тот же ОТС...

– Нет, не то же самое!

– Про нас уже вышло.... А какой комментарий: то что они врут?

– А что врут?

– Ну, вы подъезжайте. Как я вам буду верить, что вы корреспондент?

– Давайте так: будет комментарий?

На этом собеседница предпочла закончить разговор. Объяснений о том, почему термос стоимостью в 1000 рублей привёл к таким агрессивным разборкам, корреспонденту Сиб.фм получить не удалось.

Целая уголовная статья

Кстати, есть даже отдельная уголовная статья – 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием с повреждением или уничтожением их имущества». Её санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Однако, справедливости ради, следует добавить: судебной практики по ней мало. Её заводили в основном в середине 2000-х, а вот после 2015 таких дел в регионе – единицы. Самым вопиющим случаем стало происшествие, когда компания мигрантов пришла разбираться с журналистом прямо в офис крупного новосибирского холдинга после нашумевшей истории о бизнес-вумен Светланы Маниной.