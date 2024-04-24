В Новосибирске врио начальника отделения налоговой службы отправили в СИЗО

За закрытыми дверями в Кировском районном суде Новосибирска отправили в СИЗО врио начальника отделения ФНС №19 Расифа Ибрагимли. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Расифа Ибрагимли задержали в Новосибирске 22 апреля с частью полученных денег. Мздоимец успел получить 5 миллионов, но, по версии следователей, сумма должна быть в два раза больше, поэтому уроженец Нижнего Тагила обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ.

Сегодня, 24 апреля, Расифа Ибрагимли доставили в Кировский районный суд под конвоем. Руководившему кировским отделением налоговой службы меру пресечения избирали за закрытыми дверями.

На месте работает корреспондент «АиФ-Новосибирск» Дарья Мурыгина. Журналистка сообщила, что прессу попросили удалиться: стороны были против освещения процесса. Расиф Ибрагимли принял такое решение, посоветовавшись со своим защитником. Сам фигурант не признаёт свою вину.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, в отношении Ибрагимли избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток»,

- огласила решение судья.