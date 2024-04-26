Новоизбранный мэр Новосибирска Кудрявцев принял присягу на должность. Фоторепортаж

Сегодня, 26 апреля, прошло принятие присяги новым мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым.

На инаугурацию новоизбранного главы сибирской столицы пришли губернатор региона Андрей Травников, вице-мэр Анна Терешкова, комбат «Веги» Андрей Панферов и другие.

Редакция Сиб.фм собрала кадры с инаугурации нового мэра мегаполиса.

Напомним, что 16 апреля депутаты с помощью тайного голосования выбрали градоначальника Максима Кудрявцева. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области. Кудрявцев по результатам тайного голосования набрал 40 голосов депутатов из 45. Игорь Украинцев всего три. Два бюллетеня были испорчены.