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общество

В начале июня новосибирцев ожидают заморозки

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирскую область пришла настоящая весна, но в начале лета ожидаются заморозки.

Об этом сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, отметив, что регион находится не в европейской части, здесь другой климат.

Больше всего такой прогноз расстраивает садоводов, пишет Vn.ru.

К слову, 1 мая ожидается холод, возможно — и заморозки. На День Победы обещают прохладную и дождливую погоду, но с плюсовыми значениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла.

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Галина Чебыкина
Журналист

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