В Новосибирске прошла инаугурация мэра Максима Кудрявцева

26 апреля состоялась инаугурация мэра Максима Кудрявцева в Новосибирске.

Вчера, 26 апреля, в Новосибирске в ГКЗ им. А.М. Каца состоялась инаугурация мэра Максима Кудрявцева, в которой приняли участие губернатор Андрей Травников, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, исполняющий обязанности председателя заксобрания Андрей Панферов, депутаты всех уровней, почетные жители города, руководители предприятий и учреждений и участники СВО.

Каждый из них поздравил нового мэра с должностью и пожелали ему удачи в работе над улучшением города.

В свою очередь Максим Кудрявцев пообещал честно и добросовестно выполнять свои обязанности.

Напомним, что 16 апреля 2024 года состоялась сессия по выборам нового мэра Новосибирска.