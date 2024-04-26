«Дорогу его величеству!»: жительница Новосибирска пожаловалась на автохама с тротуара

В редакцию Сиб.фм обращаются жители Новосибирска, которые сталкиваются с автохамами прямо на тротуаре. Одна такая история произошла около скандально известного здания на улице Восход.

Свою историю Юлия решила рассказать после встречи с автохамом корреспондента Сиб.фм. Около часу дня в четверг, 24 апреля, девушка стояла на тротуаре около здания по адресу улица Восход, 1А.

«Я стояла, ждала такси на тротуаре. В это время подъехал мужчина на белой машине. Ехал прямо по тротуару, при этом начал мне сигналить. Орал, чтобы я отошла и дала дорогу «вашему величеству»,

- рассказала Юлия изданию Сиб.фм.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но за девушкой приехал автомобиль такси, и она уехала. Однако героиня нашей публикации успела сфотографировать нарушителя и обратилась к нам за помощью.

Свои заявления на автохамов вы можете оставить на сайте ГИБДД Новосибирской области. Корреспондент Сиб.фм на этот раз сделал это за Юлию, и будет следить за развитием событий.

Напомним, со зданием по адресу улица Восход, 1А связан один из самых громких скандалов прошлого года: целый этаж там арендовала клиника «1+1». В июле лежачих больных приставы выносили и укладывали прямо на асфальт из-за судебного спора.