Бывшего полицейского осудили в Новосибирске за наезд на несовершеннолетнюю девочку

В Карасукском районном суде вынесен приговор бывшему сотруднику полиции.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Мужчина нанес тяжкий вред здоровью девочке.

«Судом установлено, что бывший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Карасукский», двигаясь 7 августа 2023 года на личном автомобиле по ул. Тургенева г. Карасук, совершил наезд на несовершеннолетнюю потерпевшую, которая переходила улицу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Также он обязан выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей, по иску прокурора района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил завести дело по факту смерти 13-летнего мальчика под Новосибирском.