В Новосибирске всю ночь искали двух пропавших школьниц

В Новосибирске удачно завершились поиски двух юных жительниц города.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии — сотрудники этого ведомства разыскали девочек, школьницы ушли из дома в неизвестном направлении вечером 24 апреля.

Приметы детей оперативно передали всем патрульным, работающих на территории Дзержинского района.

Утром 25 апреля школьниц живыми и невредимыми нашли на улице Королева. Их передали полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Сочи без вести пропала 18-летняя студентка из Новосибирска.