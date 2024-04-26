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вчера 23:25
общество

В Новосибирске всю ночь искали двух пропавших школьниц

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске удачно завершились поиски двух юных жительниц города.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии — сотрудники этого ведомства разыскали девочек, школьницы ушли из дома в неизвестном направлении вечером 24 апреля.

Приметы детей оперативно передали всем патрульным, работающих на территории Дзержинского района.

Утром 25 апреля школьниц живыми и невредимыми нашли на улице Королева. Их передали полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Сочи без вести пропала 18-летняя студентка из Новосибирска.

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Галина Чебыкина
Журналист

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