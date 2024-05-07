В Новосибирской области 19-летний мотоциклист погиб в жестком ДТП

19-летний мотоциклист попал в серьезную аварию в Черепаново.

По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, в Черепаново в результате столкновения с Honda погиб 19-летний мотоциклист.

Сегодня рано утром водитель Honda S-MX двигался по улице Кальмана и возле дома по улице Цыцаркина, 49 на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Kayo.

В результате ДТП 19-летний водитель мотоцикла умер на месте происшествия.

Напомним, что прокуратура Новосибирска проконтролирует проверку ДТП с ребенком на самокате.