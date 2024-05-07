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общество

В Новосибирске изменили график работы ГИБДД из-за майских праздников

Фото: Сиб.фм

График работы ГИБДД изменили из-за майских праздников.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области сообщили о том, что 9 и 10 мая ведомство работать не будет, так как это выходные дни в честь празднования Дня Победы.

“7, 8 и 11 мая прием граждан будет осуществляться по расписанию работы подразделений”, — сообщили в ГИБДД.

Представители дорожной полиции призывают сибиряков сохранять предельную осторожность на праздниках и не нарушать правил дорожного движения.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что стал известен график выплат пенсий и пособий новосибирцам в мае.

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Валерия Митрохина
Журналист

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