Новосибирский певец Митя Фомин рассказал о своей утренней привычке

О своей шокирующей утренней привычке сообщил певец из Новосибирска Митя Фомин.

Во время эфира на телеканале ТНТ новосибирский певец Митя Фомин рассказал о своих необычных утренних ритуалах.

Например, он не пользуется будильниками и просыпается по “внутреннему зову”, после чего пробуждает организм водой и несколько минут смотрит в окно. Позже Митя приступает к пробежке.

И что самое необычное, певец никогда не чистит зубы по утрам.

"Меня удивляют люди, которые делают это, ведь после них они все равно едят и снова чистят зубы”, — рассказал он.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин замяукал в эфире шоу на ТНТ.