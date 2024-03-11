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общество

Новосибирский певец Митя Фомин замяукал в эфире шоу на ТНТ

Фото: скриншот видео

Певец из Новосибирска Митя Фомин поучаствовал в музыкальном шоу на телеканале ТНТ.

На телеканале ТНТ 9 марта вышел новый выпуск шоу «Конфетка», в котором звезды перепевают песни авторов из интернета.

Новосибирский певец Митя Фомин исполнил хит под названием «Мяу», который написал промышленный альпинист Антон Апполонов из Караганды.

«Как здорово, что я смог спеть эту песню. Мне был прикольно, потому что я никогда не пел про кошек, животных. Очень лирическая песня получилась», — рассказал Митя Фомин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Фомин рассказал, что к 8 марта скупает тюльпаны сотнями.

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Валерия Митрохина
Журналист

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