Новосибирский певец Фомин рассказал, что к 8 марта скупает тюльпаны сотнями

Сотню тюльпанов скупает певец из Новосибирска Митя Фомин в честь 8-го марта.

Издательство BFM-Новосибирск узнало у руководителей компаний и известных мужчин из Новосибирска, как они готовятся к Международному женскому празднику и сколько требуется цветов, чтобы порадовать своих любимых женщин.

Каждый опрошенный ответил, что к 8 марта покупает не менее 300 тюльпанов или роз.

Например, вице-председатель новосибирского отделения «Опоры России» Илья Гнатуша сообщил, что купил 500 тюльпанов, чтобы поздравить деловых партнёров. А певец Митя Фомин рассказал, что ежегодно скупает сотнями тюльпаны и поздравляет знакомых женщин в течение нескольких мартовских дней. При этом он заранее договаривается с цветочными магазинами о закупке и буквально в ящиках забирает свежие цветы.

«Стараюсь поздравить всех тех, с кем дружен или по работе, своих любимых и близких, с которыми давно не виделся или просто хочу сделать приятный сюрприз в начале весны. Вижу по улыбкам и настроению, что этот небольшой знак внимания, как правило, очень приятен», – поделился с BFM-Новосибирск певец Митя Фомин.

Напомним, что в Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30%.