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общество

В Новосибирске назначили нового начальника департамента мэрии

Фото: Сиб.фм

Назначен новый начальник департамента мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение, в котором говорится о том, что Ксения Антонова назначена начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии.

Известно, что в период с 2016 по 2023 год Ксения была помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а с 2023 года являлась советником заместителя губернатора Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске мэр Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры.

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Валерия Митрохина
Журналист

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