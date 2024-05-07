В Новосибирске назначили нового начальника департамента мэрии

Назначен новый начальник департамента мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение, в котором говорится о том, что Ксения Антонова назначена начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии.

Известно, что в период с 2016 по 2023 год Ксения была помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а с 2023 года являлась советником заместителя губернатора Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске мэр Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры.