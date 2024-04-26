В Новосибирской области бердская сосна поборется за звание «Дерево года»

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило о номинации бердской сосны «Сей» на конкурс «Российское дерево года» в 2024 году.

Победитель будет определен путем открытого голосования граждан, которое пройдет с 1 мая по 1 августа текущего года.

Председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков подчеркнул, что старовозрастные деревья имеют особое значение как представители растительного мира, сохраняющие вековую память, и являются национальным достоянием.

Конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно с 2017 года и собирает участников из разных регионов России, представляющих необычные деревья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются ликвидировать похоронный дом.