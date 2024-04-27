В Новосибирске арестовали закидавшего грязью камеру представителя СМИ

Суд в Новосибирске заключил под стражу мужчину, высказывавшего угрозы в адрес журналиста и закидавшего грязью его камеру.

«Обвиняемый, находясь на пескобазе в Железнодорожном районе Новосибирска, высказал несогласие с проведением видеосъемки репортажа ГТРК «Новосибирск», начал бросать грязь в видеокамеру репортера, а также выражался нецензурной бранью в адрес оператора, высказывал угрозы применения в отношении него насилия, после чего не менее двух раз нанес удары рукой по видеокамере, чем нанес ей повреждения, воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Мужчину арестовали до 24 июня 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске журналисты еще двух СМИ стали жертвами нападения.