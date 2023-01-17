В Новосибирске врач Балабушевич рассказал, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главврач скорой помощи в Новосибирске Балабушевич рассказал о правилах купания в проруби.

В Новосибирской области на Крещение, 19 января, откроют 29 купелей, где любой желающий сможет совершить омовение. Главный врач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич рассказал на пресс-конференции ТАСС, кому всё же не рекомендуется лезть в прорубь, и как готовиться к нырянию.

«Осуществить омовение в ледяной воде — большой стресс для организма. Мы, врачи, не рекомендуем делать такое без подготовки», — предупреждает врач.

В каких случаях не рекомендуется окунаться в ледяную воду:

При нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.

При нарушении сердечного ритма проводимости.

После ОРВИ или другого инфекционного заболевания, а также во время выздоровления.

«Лучше готовиться заранее. Если не за год, то по крайней мере с начала зимы. Ежедневные холодные души, постепенный выход на улицу. Канонично погружаться с головой, но при некоторых заболеваниях не рекомендуется мочить голову в холодной воде. После омовения надо как можно быстрее насухо вытереться и одеться в теплую сухую одежду», — посоветовал Балабушевич.

Причем одежда после омовения рекомендована двухслойная: слой, прилегающий к телу — хлопчато-бумажные вещи, которые смогут впитать невытертую воду. И поверх них — шерстяные вещи, которые задержат тепло.

После купания рекомендуется как можно быстрее выпить горячий чай или хотя бы тёплую воду, чтобы согреться.

Если всё сделать правильно, то максимально возможные осложнения после купания — это повышение артериального давления, но не до критических значений. В любом случае, у официальных купелей в Новосибирской области будут дежурить сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции, которые при необходимости окажут помощь, а в экстренных случаях немедленно отвезут пострадавшего в медицинское учреждение.

Ранее Сиб.фм публиковал карту купелей в Новосибирске и график их работы.