Мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли представление за торговлю алкоголем возле школ

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Прокуратура Новосибирской области внесла представление мэру Локтю за документы алкогольных магазинов около учебных заведений.

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю прокуратура региона вынесла второе представление за неделю после жалобы местного жителя на торговлю алкоголем возле школ.

К прокурору Александру Бучману обратились на личном приёме с жалобой на продажу алкоголя около одной из школ Новосибирска. Торговое заведение находится дальше, чем 50 метров от главного входа в школу, но при этом ближе ко второстепенному.

Алкогольный магазин воспользовался лазейкой в постановлении мэрии города, которое подразумевает в школах только один вход — и поэтому формально ничего не нарушает, находясь в непосредственной близости от учебного заведения для несовершеннолетних.

Мэру города вынести представление, а текст закона необходимо будет переписать, чтобы он не допускал подобной двусмысленности. Работу над ошибками будет контролировать лично прокурор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском сироте предлагают переехать в аварийный дом.