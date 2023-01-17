«Наложили 80 швов»: в Новосибирской области выписали 7-летнего мальчика после нападения маламута

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В новосибирском наукограде Кольцово 7-летний мальчик пошел на поправку после нападения агрессивной собаки 9 января.

В рабочем поселке Кольцово выписали из больницы семилетнего Антона (имя изменено), на которого напала собака и нанесла рваные травмы лица. Об этом сообщил отец ребёнка Илья.

Врачи отправили ребенка долечиваться домой в понедельник, 16 января. Сейчас с ним все в порядке. Отец отметил, что ребёнок уже вспомнил тот день и рассказал, все как было.

Несмотря на серьезные травмы, с лицом мальчика все хорошо. Как рассказал Илья, его сыну наложили 80 швов, но сделали это профессионально.

"Хирург отличный. Сделал все качественно. Я думаю, что шрамы спустя время практически не будет видно", — поделился отец мальчика

Напомним, главврач городской детской больницы Ростислав Заблоцкий рассказывал, что если мальчику потребуется пластическая хирургия, то они приложат все усилия и проведут операцию. Но благо обошлось без этого. По словам отца, данная операция ребёнку не понадобилась.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отец 7-летнего мальчика, получившего серьезные травмы лица в результате нападения собаки, объяснил, почему не будет судиться с хозяйкой животного.