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Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» купили за 47,7 млн рублей

Фото Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» купили за 47,7 млн рублей
Фото Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» купили за 47,7 млн рублей

Фото автора

Ушёл с молотка завод «Тяжстанкогидропресс»: нашёлся только один покупатель, готовый заплатить 47,7 миллиона рублей за контрольный пакет акций.

Лот с 65 392 акциями предприятия появился 13 января. Фактически завод «Тяжстанкогидропресс» выставила на продажу компания «Стиллайн», обозначив цену за контрольный пакет в размере 45,3 миллиона рублей. Акции предприятия находились в залоге у банка.

Согласно информации Единого реестра сведений о банкротстве, в торгах решили принять участие всего две организации. Наибольшую цену предложила компания «Сибпроектлеспром». В итоге завод ушёл с молотка за 47,7 миллиона рублей.

Напомним, процедура наблюдения на заводе «Тяжстанкогидропресс» была введена в октябре 2021 года. В это же время служба безопасности предприятия выявляет массу коррупционных моментов в деятельности предыдущих руководителей. В итоге это заканчивается несколькими уголовными делами, возбужденными в отношении Виктора Арановского и Николая Степакина.

Тем временем, дела на самом предприятии шли всё хуже и хуже. В 2022 году были уволены почти все рабочие, а в сентябре прошлого года было распродано имущество предприятия. В лот входили здание с оборудованием и участок на бывшей промплощадке завода «Тяжстанкогидропресс» у площади Сибиряков-Гвардейцев. Всё это было оценено в 1,6 миллиарда рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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