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общество

Нутрициолог назвала способ быстро похудеть после новогодних праздников

Фото Нутрициолог назвала способ быстро похудеть после новогодних праздников
Фото Нутрициолог назвала способ быстро похудеть после новогодних праздников

Freepik, authors: fcafotodigital

По словам нутрициолога Ирины Козлачковой, сбросить лишние килограммы помогут разгрузочные дни.

Нутрициолог Ирина Козлачкова назвала способ быстро похудеть после новогодних праздников. По словам эксперта, сбросить лишние килограммы после праздничных застолий помогут разгрузочные дни, пишет Pravda.Ru.

«Самый правильный и безопасный метод коррекции веса — дефицит калорий и сбалансированное питание. Жесткие ограничения — не самый лучший способ похудения», — отмечает Козлачкова.

Как отмечает нутрициолог, уменьшить объёмы можно с помощью экспресс-метода похудения за три дня. За этот период из организма выйдет вся лишняя жидкость, добавил она.

Напомним, диетологи назвали сорта чая, которые помогают похудеть.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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врач
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