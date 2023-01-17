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Отец троих детей Петр Леонов из Новосибирской области погиб под обстрелом в зоне СВО

Фото Отец троих детей Петр Леонов из Новосибирской области погиб под обстрелом в зоне СВО
Фото Отец троих детей Петр Леонов из Новосибирской области погиб под обстрелом в зоне СВО

Фото: Администрация Венгеровского района

Мобилизованный из села Воробьево Новосибирской области отец троих детей Петр Леонов погиб в ходе спецоперации.

Администрация Венгеровского района Новосибирской области сообщила о гибели Петра Леонова. Он отправился добровольцем в зону СВО и погиб под минометным обстрелом.

С погибшим простятся в селе Воробьёво, где он родился 4 апреля 1974 года. Позже он переехал в село Павлово. Там он работал трактористом, и всю жизнь прожил в Новосибирской области.

Когда в сентябре 2022 года в России объявили о частичной мобилизации, мужчина записался добровольцем, и отправился в зону СВО 23 сентября.

«Очень скорбная весть. Наши глубочайшие соболезнования. Светлая вечная память достойному воину, отцу, мужу и просто хорошему человеку, отдавшему свою жизнь за мир во всем мире», — отозвалась о погибшем Галина Щербова в сообществе районной газеты Вконтакте.

У сибиряка остались трое детей в селе Павлово. Односельчане называют погибшего добрым и честным человеком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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