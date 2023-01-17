Парковку на улице Фрунзе в Новосибирске запретят с 30 января

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С 30 января 2023 года на участке проезжей части улицы Фрунзе в Новосибирске запретят стоянку и остановку транспорта.

Мэрия Новосибирска сообщила, что из-за обустройства остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5 на улице Фрунзе, с 30 января будет запрещена парковка транспорта.

На участке проезжей части, где будет введен запрет, установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

«Ограничение устанавливается для исключения стоянки постороннего транспорта в зоне обустраиваемой остановки общественного транспорта. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в городской мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели обнаружили двух мертвых мужчин в запертых квартирах.