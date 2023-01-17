Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто политика общество

Парковку на улице Фрунзе в Новосибирске запретят с 30 января

Фото Парковку на улице Фрунзе в Новосибирске запретят с 30 января
Фото Парковку на улице Фрунзе в Новосибирске запретят с 30 января

Фото: pixabay.com

С 30 января 2023 года на участке проезжей части улицы Фрунзе в Новосибирске запретят стоянку и остановку транспорта.

Мэрия Новосибирска сообщила, что из-за обустройства остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5 на улице Фрунзе, с 30 января будет запрещена парковка транспорта.

На участке проезжей части, где будет введен запрет, установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

«Ограничение устанавливается для исключения стоянки постороннего транспорта в зоне обустраиваемой остановки общественного транспорта. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в городской мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели обнаружили двух мертвых мужчин в запертых квартирах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

запрет
Мэрия Новосибирска
запрет стоянки
остановка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14320
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11285
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10084
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8731
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8122
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7968
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7912
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты