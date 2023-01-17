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В Новосибирске спасатели обнаружили двух мертвых мужчин в запертых квартирах

Фото В Новосибирске спасатели обнаружили двух мертвых мужчин в запертых квартирах
Фото В Новосибирске спасатели обнаружили двух мертвых мужчин в запертых квартирах

Фото: МАСС Новосибирска

За прошедшие сутки спасатели МАСС дважды обнаружили мертвых жителей Новосибирска в запертых квартирах.

Спасатели МАСС во «ВКонтакте» сообщили об обнаружении двух мертвых мужчин в запертых квартирах за прошедшие сутки.

Тело первого новосибирца, мужчины рождения, нашли в квартире на улице Лескова в Октябрьском районе города. Сибиряк не выходил на связь и не открывал дверь.

Еще один мертвый 71-летний житель города, был найден на улице Экваторной. Спасателям пришлось вновь вскрывать дверь.

Тела были переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств их гибели.

Ранее Сиб.фм сообщил об обнаружении тела 59-летнего новосибирца в запертой квартире. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирской области спасатели возьмут в Крещение на охрану нелегальные проруби.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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спасатели
МАСС
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