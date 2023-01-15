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Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Фото Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
Фото Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в запертой квартире спасатели обнаружили тело мертвого 59-летнего мужчины.

Спасатели МАСС во «ВКонтакте» сообщили об обнаружении тела погибшего 59-летнего мужчины в запертой квартире в Кировском районе поздно ночью в пятницу, 13 января.

Мужчина долго не отзывался на звонки и не открывал родственникам, которые из-за этого обратились к спасателям.

После обнаружения тело погибшего передали сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика. Кроме того появлялась информация, что полиция начала розыск вооруженных похитителей мужчины в Заельцовском районе города.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

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МАСС
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