Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске в запертой квартире спасатели обнаружили тело мертвого 59-летнего мужчины.
Спасатели МАСС во «ВКонтакте» сообщили об обнаружении тела погибшего 59-летнего мужчины в запертой квартире в Кировском районе поздно ночью в пятницу, 13 января.
Мужчина долго не отзывался на звонки и не открывал родственникам, которые из-за этого обратились к спасателям.
После обнаружения тело погибшего передали сотрудникам полиции.
Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика. Кроме того появлялась информация, что полиция начала розыск вооруженных похитителей мужчины в Заельцовском районе города.
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