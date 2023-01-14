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В Новосибирске полиция разыскивает вооруженных похитителей мужчины

Фото В Новосибирске полиция разыскивает вооруженных похитителей мужчины
Фото В Новосибирске полиция разыскивает вооруженных похитителей мужчины

Скриншот: Видео группы "АСТ-54"

Новосибирская полиция начала розыск вооруженных похитителей мужчины в Заельцовском районе города.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о начале розыска вооруженных людей, которые в субботу, 14 января, усадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел около ЖК «Эволюция» на улице Охотской. По словам местных жителей, была слышна стрельба.

«Полиция начала проверку по факту конфликта между группой граждан у дома улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска, совершенном с применением предметов похожих на оружие и физической силы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление участников произошедшего, а также всех обстоятельств», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

После осмотра места происшествия и опроса очевидцев, полицейские изъяли видеозапись с камер наблюдения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школьница поскользнулась и чуть не попала под автобус.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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гу мвд
розыск
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