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В Новосибирске школьница поскользнулась и чуть не попала под автобус

Фото В Новосибирске школьница поскользнулась и чуть не попала под автобус
Фото В Новосибирске школьница поскользнулась и чуть не попала под автобус

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирская школьница поскользнулась на пешеходном переходе в Калининском районе города и едва не попала под колеса автобуса.

Группа «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила, что в пятницу, 13 января, на улице Курчатова между домами № 13 и № 18 школьница поскользнулась на пешеходном переходе и едва не попала под колеса автобуса.

Пользователи социальной сети также опубликовали видео, где видно, как девочка подбегает к пешеходному переходу и поскальзывается, падая под задние колеса проезжающего мимо на скорости автобуса. После того, как машина проехала, школьница встала и перешла дорогу.

Местные жители отметили, что водители на этом участке часто игнорируют знак пешеходного перехода и предложили установить светофор и очистить дорогу, чтобы избежать дальнейших происшествий. Кроме того, новосибирцы отметили, что рядом находится школа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое детей пострадали в столкновении «Lada» и «Kia» в Новосибирске. Кроме того, появлялась информация. что в Новосибирской области женщина обвинила педиатра в распаде легкого у ее пятилетнего сына.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

происшествие
автобус
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школьница
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