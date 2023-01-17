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общество

Первые мобилизованные из Новосибирской области получили отпуска в зоне СВО

Фото Первые мобилизованные из Новосибирской области получили отпуска в зоне СВО
Фото Первые мобилизованные из Новосибирской области получили отпуска в зоне СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мобилизованные из Новосибирской области получили отпуска и приехали из зоны СВО домой.

Первые мобилизованные из Новосибирской области, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили право на отпуск. Срок предоставляемого отпуска зависит от того от ситуации на СВО, а также от семейных обстоятельств.

"Отпуска из зоны СВО предоставлялись и предоставляются постоянно. Зависит от оперативно-тактической обстановки на линии соприкосновения, длительности нахождения военнослужащего в зоне б/д или семейных обстоятельств", — сообщил Сиб.фм главный военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Ранее глава комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина прокомментировала инициативу депутата о новогодних отпусках для мобилизованных. Она выразила сомнение в том, что эту инициативу можно реализовать в жизни.

«А кто тогда останется там, на позиции, если все мобилизованные поедут домой? Это нереально, — говорит Ольга Головина. – Может быть, конечно, отпустят тех, кто там находится уже по три месяца. Но для всех – это исключено!»

Напомним, жителям Куйбышевского района Новосибирской области стали поступать ложные звонки о гибели родственников в ходе выполнения спецоперации. В местной администрации объяснили, что такие звонки совершают провокаторов.

"Семьям военнослужащих рекомендуется быть осмотрительнее в части распространения персональных данных военных, обнародования и публикации любой информации о ходе службы и исполнении боевых задач", — уточнили в администрации района.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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