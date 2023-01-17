Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Психолог перечислила типичные ошибки родителей при воспитании подростков

Фото Психолог перечислила типичные ошибки родителей при воспитании подростков
Фото Психолог перечислила типичные ошибки родителей при воспитании подростков

Freepik, authors: ljubaphoto

По словам психолога Натальи Наумовой, родителям следует изменить свой стиль поведения в отношениях с ребенком-подростком.

Родителям следует сменить свой стиль поведения в отношениях с ребенком-подростком во избежании конфликтных ситуаций. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По мнению эксперта, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку.

«С подростком важно стать друзьями. У них нет полутонов, они очень контрастно мыслят, и здесь родители либо становятся друзьями, либо врагами, поэтому очень важно выстраивать доверительные отношения, не критиковать, не высмеивать», — настаивает психолог.

Наумова напомнила, когда ребенок достигает подросткового возраста, родители часто начинают разочаровываться в ребенке и в себе. Но важно вовремя отделить успехи ребенка от собственных, отмечает она.

«Важно не оскорблять ребенка, не унижать, не пытаться неправильные действия подавить силой, не поднимать руку, а стараться спокойно решать проблемы», — добавила специалист.

Напомним, психолог назвал способы пережить расставание с любимым человеком.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Подростки
ошибка
психолог
правила поведения
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14422
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11390
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10183
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8841
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8245
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
8012
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7953
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты