Психолог перечислила типичные ошибки родителей при воспитании подростков

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По словам психолога Натальи Наумовой, родителям следует изменить свой стиль поведения в отношениях с ребенком-подростком.

Родителям следует сменить свой стиль поведения в отношениях с ребенком-подростком во избежании конфликтных ситуаций. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По мнению эксперта, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку.

«С подростком важно стать друзьями. У них нет полутонов, они очень контрастно мыслят, и здесь родители либо становятся друзьями, либо врагами, поэтому очень важно выстраивать доверительные отношения, не критиковать, не высмеивать», — настаивает психолог.

Наумова напомнила, когда ребенок достигает подросткового возраста, родители часто начинают разочаровываться в ребенке и в себе. Но важно вовремя отделить успехи ребенка от собственных, отмечает она.

«Важно не оскорблять ребенка, не унижать, не пытаться неправильные действия подавить силой, не поднимать руку, а стараться спокойно решать проблемы», — добавила специалист.

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