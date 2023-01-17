Сбитый экс-депутатом мальчик из Татарска отметил день рождения с Никасом Сафроновым

Коллаж Сиб.фм, фото из архива

14 января у известного на всю страну ребёнка из Татарска был день рождения – его мальчик отметил в Москве, в гостях у Никаса Сафронова.

В гости сбитого автомобилем депутата из Татарска Сергея Мамонтова мальчика Никас Сафронов звал ещё в ноябре. Тогда Б. и его мама Светлана находились на лечении в областной больнице. Однако на тот момент врачи запрещали ребёнку активную деятельность.

После того, как мама с сыном выписались из больницы, известный художник также не забыл о своём приглашении. К 14 января, к тому же, закончилась и первая серия судов.

«14 января сыну исполнилось 7 лет, и мы справили день рождения с Никасом, вернулись только вчера, – рассказала Сиб.фм Светлана. – Сегодня справляем с роднёй».

Мама мальчика также ответила и на вопрос о том, как она смотрит на повторный суд над бывшим депутатом Сергеем Мамонтовым.

«Я к этому отношусь нейтрально, если нужно, то пойдём ещё раз в суд. Но я думаю, что сурового наказания не будет, даже если на этом будет настаивать вся Россия»,

– заключила Светлана Ч.

Напомним, 23 декабря прошлого года Татарский мировой суд закрыл дело Сергея Мамонтова по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии), так как стороны заявили о примирении. Однако прокуратуру Новосибирской области это решение суда не удовлетворило, и дело отправили на пересмотр.