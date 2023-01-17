Скрытую систему управления войсками развеpнули в Новосибирской области

Фото: Пресс-служба ЦВО

Под Новосибирском связисты провели учения по созданию скрытой системы управления войсками.

В Новосибирской области прошли учения подразделений связи Центрального военного округа. На них более 50 связистов с помощью 10 единиц техники развернули скрытую систему управления войсками на дальних расстояниях. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие в рамках учений создали систему для скрытного управления войсками по защищённым каналам связи на расстоянии более 1000 километров.

«Связисты организовали надёжное управление подразделений в закрытом режиме радиосвязи. Для выполнения поставленных задач, военнослужащие применили современную технику: станцию связи Р-160-0,5 и цифровой комплект П-240И-4 "Переселенец"», — сообщают в ведомстве.

Такая техника позволяет развернуть системы связи в полевых условиях, а также оборудована системами маскировки и шифрования.

За время учений связисты создали более 100 закрытых каналов связи, в том числе и с видеосигналом — всё это в условиях работы станций подавления условного противника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Владимир Путин поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава страны и глава региона обсудили значительный рост показателей области. Так, НСО стала лидером по социально-экономическим показателям, обгоняя среднероссийские значения более чем в 2 раза.