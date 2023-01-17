«Транснефть - Западная Сибирь» обследует магистральные трубопроводы инновационными приборами

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Нефтепроводное предприятие подвело итоги работы по внутритрубной диагностике магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) в регионах присутствия. С января по декабрь 2022 года в Омской, Томской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае было обследовано 30 участков трубопроводов.

Общая протяжённость обследованных участков составила 2 725 км, в том числе участки МНПП Омск — Сокур общей длиной 664 км и участки МН Омск — Иркутск, Усть-Балык — Омск, Игольско-Таловое — Парабель, Александровское — Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск- Красноярск длиной 2061 км.

Наиболее протяженный исследованный участок — Вагай — Абатское нефтепровода Усть-Балык — Омск, его длина составила 234 км.

Мероприятия проводились в соответствии с программой внутритрубного диагностического обследования магистральных трубопроводов с целью поддержания их безопасной эксплуатации.

В течение минувшего года обследовано 11 ниток подводных переходов магистральных трубопроводов, в том числе через реки Чая, Чулым, Обь, Золотой Китат, Иртыш.

При проведении диагностики применялись современные отечественные внутритрубные инспекционные приборы (ВИП) различных типов производства дочернего предприятия ПАО «Транснефть». Среди них — ультразвуковой диагностический комплекс для выявления произвольно ориентированных дефектов, комбинированные магнитные дефектоскопы. Диагностика такими типами ВИП обеспечивает выявление трещин, рисок, потерь металла, коррозию, расслоения и других дефектов МН и МНПП, определять их местоположение и точный размер для своевременного устранения.

Пропуск внутритрубного инспекционного прибора на участке магистрального нефтепровода Игольско-Таловое — Парабель был проведен с применением ингибитора парафинистых отложений. Использование такого вещества позволяет предварительно очистить внутренней стенки нефтепровода от парафиноотложений для предотвращения их выпадения на датчики внутритрубного инспекционного прибора.

Полученные данные по итогам диагностики будут учтены при формировании графиков работ по устранению дефектов на линейной части магистральных трубопроводов АО «Транснефть — Западная Сибирь».