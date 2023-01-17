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Утром 17 января в Новосибирске образовались дорожные пробки в 9 баллов

Фото Утром 17 января в Новосибирске образовались дорожные пробки в 9 баллов
Фото Утром 17 января в Новосибирске образовались дорожные пробки в 9 баллов

Фото: группа «АСТ-54»

Пробки в 9 баллов сковали Новосибирск утром 17 января.

Утром во вторник, 17 января, в Новосибирске образовались дорожные заторы на обоих берегах. По оценке сервиса 2ГИС, к 8:00 движение было сковано на 8 баллов из 10, но уже через полчаса ситуация ухудшилась до 9 баллов. Причиной пробок мог стать утренний обильный снегопад.

На правом берегу наиболее затруднено движение на улицах Большевистской, Кирова, проспекте Дзержинского и Гусинобродском шоссе. Также крайне медленно продвигаются автомобили на Мочищенском шоссе и Волочаевской.

На левом берегу водители затрудняются выехать с Октябрьского моста: движение на площади Труда традиционно окрашено в черный и бордовый цвета, а объехать кольцо по улице Широкая невозможно до 20 января. Пробки также на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, Большой, Станционной и Станиславского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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