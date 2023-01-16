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Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan

Фото Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan
Фото Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза.

В Коченёвском районе Новосибирской области в результате аварии погиб водитель Nissan. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 19:15 сегодня, 16 января.

«Мужчина, управляя автомобилем Nissan Teana, двигался по автодороге Северный обход города Новосибирска со стороны города Омска и по предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и на 10 км трассы совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — уточнили в ГИБДД.

Водитель иномарки в результате столкновения погиб на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что один человек пострадал в результате аварии с участием грузовой машины и пассажирского автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения. В автобусе находилось 30 пассажиров. Следственный комитет начал проверку.

Напомним, ранее на месте аварии с грузовиком и автобусом образовалась пробка протяжённостью 9 км.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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