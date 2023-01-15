Следователи начали проверку после ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области после аварии с участием рейсового автобуса и грузовой машины начата проверка.

Начата доследственная проверка после аварии с участием грузовой машины и рейсового автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что один человек пострадал в результате аварии с участием грузовой машины и пассажирского автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения.

«По предварительной информации, сегодня в 16.15 водитель, следуя на автомобиле Скания, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту "Барнаул-Новосибирск"», — уточнили в ведомстве.

В автобусе находилось 30 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они организовали реверсивное движение транспортного потока. Причины ДТП выясняются.

Напомним, на месте аварии образовалась пробка протяжённостью 9 км.